Sci: al via servizio piste del Corpo forestale trentino

(ANSA) - TRENTO, 27 DIC - Per la sedicesima stagione consecutiva è stato confermato il Servizio piste del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento su 5 aree sciistiche - Polsa-San Valentino, Peio, Panarotta, Passo Brocon e Bolbeno - con l'impiego complessivo di 25 operatori.

Sostanzialmente, l'assetto organizzativo rimane quello della scorsa stagione: il servizio verrà avviato nei prossimi giorni, e proseguirà nei fine settimana e negli altri giorni individuati fino a fine marzo 2019. Fa eccezione la distribuzione delle giornate di servizio presso l'area sciistica della Polsa-San Valentino, concentrata su periodi infra-settimanali, a partire da gennaio. Gli scopi del Servizio Piste - sono quelli di garantire una maggior sicurezza degli sciatori, mediante la prevenzione e repressione dei comportamenti scorretti, segnalare ai gestori eventuali criticità lungo le piste, rilevare gli incidenti in pista; supportare i gestori degli impianti nel soccorso in pista e svolgere una funzione di educazione ambientale.