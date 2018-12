A22:Fugatti,accordo concessione solo a condizioni favorevoli

(ANSA) - TRENTO, 27 DIC - "L'accordo sul rinnovo della concessione dell'A22, seppur auspicabile con il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, non deve essere raggiunto a tutti i costi. La firma dei soci pubblici di A22, Regione e Provincia autonoma di Trento in testa, ci sarà solo se le condizioni saranno favorevoli, a partire dagli investimenti e dal sistema tariffario". Lo ha detto il presidente della Giunta trentina, Maurizio Fugatti, nel corso di una comunicazione al Consiglio provinciale.

Fugatti, inoltre, ha affermato che l'atteggiamento del ministero sulla concessione A22 è stato centralistico ma si è detto fiducioso di "andare avanti con la trattativa, ma nel rispetto dei soci locali". "Però, se non verranno prese in considerazione le criticità - ha precisato - non c'è alcun vincolo che ci obblighi a sottoscrivere l'accordo. Anche se l'auspicio è di andare avanti". Altrimenti, come ha affermato nella replica, si apre la strada della gara.