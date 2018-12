Furti a Rovereto e Mori, due giovani arrestati

(ANSA) - TRENTO, 24 DIC - Due giovani sono stati arrestati dai carabinieri a Rovereto perché sorpresi mentre stavano compiendo un furto in un'abitazione di viale della Vittoria.

Dai successivi accertamenti, i carabinieri ritengono che i due, italiani di 31 e 21 anni, siano i responsabili di una serie di furti commessi negli ultimi giorni in altri due appartamenti di Rovereto (in via Magazol e in via Benacense), e a Mori, la sera dell'8 dicembre, in due negozi (una panetteria e una fioreria), in un salone da parrucchiere e nella sede del Pd.

Parte della refurtiva - una macchina fotografica, quattro cellulari, gioielli, alcuni orologi e contanti - è stata recuperata dai carabinieri.