Terremoti: lieve scossa al confine

(ANSA) - BOLZANO, 22 DIC - Una lieve scossa di terremoto si è verificata alle ore 15.04 di questo pomeriggio al confine fra l'Alto Adige ed il Tirolo dell'est. La scossa di magnitudo 2.4 non ha creato danni a persone o cose. L'epicentro si trovava nelle vicinanze di Sillian in territorio tirolese.

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia Ingv segnala che il terremoto si è generato ad una profondità di 10 km ad una latitudine di 46.73 e ad una longitudine di 12.38. La scossa sarebbe stata avvertita in un raggio di 15 km.