Coalizione, rinviato incontro Svp-Lega

(ANSA) - BOLZANO, 22 DIC - E' stato rinviato l'incontro fra Svp e Lega, previsto per oggi, dopo l'interruzione delle trattative per la formazione della nuova giunta provinciale da parte della Svp, a seguito del voto della commissione affari costituzionali del Senato che prevede la riduzione dei senatori.

Lo ha fatto sapere ieri in serata il coordinatore della Lega altoatesina Massimo Bessone. "Mi ha chiamato Philipp Achammer.

Assieme abbiamo deciso di posticipare la riunione di domani al giorno 27 dicembre alle ore 9", scrive Bessone senza commentare la vicenda.

Intanto il Dolomiten titola "riunione rinviata, non cancellata", mentre per la Tt di Innsbruck l'accordo di coalizione fra Svp e Lega è in forse. Il giornale Alto Adige parla di "irritazione della Lega altoatesina tenuta fuori da tutto", mentre per il Corriere è ancora alta la tensione fra Svp e Lega. Alla Tageszeitung il governatore Kompatscher ha detto "noi non siamo contro la riforma del Senato, ma non possiamo permettere che i nostri diritti vengano calpestati"