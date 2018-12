Vienna preoccupata per taglio senatori

(ANSA) - BOLZANO, 20 DIC - Il governo austriaco si dice "preoccupato" per il voto avvenuto in commissione affari costituzionali del Senato che prevede il taglio di senatori in Alto Adige. "La riforma riguarda un punto importante dello Statuto d'autonomia", afferma in una nota la ministra degli esteri Karin Kneissl.

L'esponente della Fpoe ribadisce la funzione tutrice che ricopre Vienna nei confronti dell'autonomia altoatesina. Kneissl sottolinea nella nota che né la giunta provinciale di Bolzano né Vienna sono state informate anticipatamente dell'iniziativa legislativa. La ministra ricorda anche che "procedimenti simili, secondo una prassi consolidata, vengono presi d'intesa, nel rispetto dei buoni rapporti bilaterali tra Italia e Austria e trattati anzitempo".