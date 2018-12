Sci: C.Europa,nello slalom guida Razzoli

(ANSA) - OBEREGGEN (BOLZANO), 19 DIC - L'azzurro Giuliano razzoli, unico oro olimpico italiano a Vancouver, è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di Coppa Europa a Obereggen, in 48"48. Seguono i croati Elias Kolega (48"90) e Matej Vidovic (49"28). Trentaquattro anni compiuti ieri, con due vittorie e altri otto podi in Coppa del mondo nel palmares, Razzoli è stato lo slalomista di punta della squadra azzurra.

Dopo un periodo di crisi, adesso sta cercando di risalire la china, partecipando alle gare valide per la Coppa Europa.