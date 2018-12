Energia elettrica, bollette meno pesanti col bonus energia

(ANSA) - BOLZANO, 18 DIC - Grazie al bonus energia i proprietari di prime case pagheranno 50-60 euro all'anno di meno per l'energia elettrica. Lo ha spiegato il governatore Arno Kompatscher, dichiarando che la Giunta provinciale ha approvato il bonus elettrico Alto Adige. La riduzione dei consti in bolletta nei prossimi anni, inoltre, è destinata ad aumentare a 70-80 euro, ha fatto sapere Kompatscher.

L'articolo 13 dello Statuto di autonomia prevede che i gestori di grandi impianti di produzione di energia elettrica mettano a disposizione dell'energia gratuita o il corrispondente monetario. La Giunta provinciale pertanto ha dato incarico agli uffici competenti di organizzare il tutto in modo che nelle bollette risulti questo sconto. "Viste le nuove concessioni che vi saranno i futuro i benefici per i consumatori aumenteranno", ha annunciato Kompatscher.