Aeroporto: Giunta boccia modifiche Puc

(ANSA) - BOLZANO, 18 DIC - La Giunta provinciale ha dichiarato "improcedibili" le modifiche del piano urbanistico comunale e del piano paesaggistico del Comune di Laives in merito all'aeroporto. L'obiettivo del Comune era creare un biotopo nella zona dell'aeroporto di San Giacomo.

In sostanza, secondo la delibera, la zona aeroportuale doveva essere riportata alla situazione antecedente la modifica del 2013, ovvero prima del masterplan (convalidato dall'ENAC) che prevedeva l'ampliamento della pista di decollo e atterraggio da 1.294 a 1.432 metri. Oggi, sulla base del parere espresso dagli uffici competenti, la Giunta provinciale ha dichiarato "improcedibili" le modifiche proposte dall'amministrazione municipale, e che avevano già incontrato il dissenso sia della società di gestione dell'aeroporto (ABD), sia dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), e di rendere inefficaci i relativi vincoli.