(ANSA) - BOLZANO, 18 DIC - Grazie all'ondata di freddo di questi giorni i laghi in quota si stanno lentamente gelando e così a Valdurna i primi pattinatori si sono avventurati sul ghiaccio. Al lago in val Sarentino stamattina sono stati registrati -12 gradi. Anche al lago di Caldaro si intravedono le prime macchie di ghiaccio, ovviamente non sufficienti per poter pattinare. La minima a Caldaro oggi era di -6 gradi. Come spiega il meteorologo della Provincia di Bolzano Dieter Peterlin, l'ondata di freddo sarà comunque di breve durata. Già questo fine settimana lo zero termico tornerà a salire a 2 mila metri.