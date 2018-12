Tirolo estende divieto tir sabato

(ANSA) - BOLZANO, 17 DIC - Il Tirolo estenderà il divieto di transito per tir a tutta la giornata di sabato tra il 5 gennaio e il 9 marzo, come già avvenuto d'estate. Lo annuncia la Tiroler Tageszeitung dopo l'ok di Vienna. Quest'anno saranno complessivamente 2,4 milioni di tir che transiteranno per il Brennero.

Il divieto di transito sull'autostrada dell'Inntal come anche su quella del Brennero nei weekend di maggior traffico turistico scatterà già alle ore 7 e non alle ore 15, come negli altri weekend. La vice governatrice del Tirolo, la Verde Ingrid Felipe, giustifica il provvedimento con il traffico molto intenso di turisti che si registra nei fine settimana durante l'alta stagione sciistica "con situazioni di pericolo a causa della lunga colonna di camion che bloccano la corsia di marcia".