Qualità vita, Bolzano seconda

(ANSA) - BOLZANO, 17 DIC - Bolzano si conferma ai vertici per quanto riguarda la qualità di vita in Italia. Nella tradizionale classifica del Sole 24 Ore per province, Bolzano si piazza in seconda posizione, alle spalle - a sorpresa - di Milano, completa il podio Aosta. La Provincia di Trento si piazza invece in quinta posizione. Bolzano risulta ai vertici per quanto riguarda la ricchezza e i consumi e il capitolo giustizia e sicurezza. Si piazza invece in bassa classifica per quanto riguarda il capitolo cultura e tempo libero, sul quale incide infatti il numero di librerie, cinema e spettacoli. Rispetto all'anno scorso Bolzano sale di due posizioni, mentre Trento difende il quinto posto come nel 2017. Milano ha invece fatto un salto in avanti di sette posizioni, guadagnando così il vertice della classifica del Sole 24 Ore. L'Alto Adige è addirittura fanalino di coda per quanto riguarda il numero di laureati.