Strasburgo: Antonio Megalizzi è morto

(ANSA) - PARIGI, 14 DIC - Antonio Megalizzi, il giovane reporter italiano rimasto gravemente ferito alla testa nell'attacco al mercatino di Natale di Strasburgo, è morto. Lo apprende l'ANSA da fonti francesi.

Una notizia che non avremmo mai voluto che arrivasse. Questa giovane vita spezzata porta via con sé un universo di sogni e di speranza come quella di poter pensare ad un mondo libero da tanta follia e paura". È il commento del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. "È con immenso dolore che apprendiamo la notizia della morte di Antonio Megalizzi. È una tragedia straziante che non sarebbe mai dovuta accadere. L'attacco terroristico di Strasburgo stronca un'altra vita innocente. Ci stringiamo ai suoi familiari, alla fidanzata, agli amici e alla comunità trentina con affetto e commozione". Lo afferma in una nota il Ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta, Riccardo Fraccaro.