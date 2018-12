Snowboard,Nadya Ochner trionfa a Carezza

(ANSA) - BOLZANO, 13 DIC - Si apre con un successo altoatesino la stagione di Coppa del mondo di snowboard parallelo. Sulla pista Pra di Tori di Carezza, Nadya Ochner conquista il suo primo successo individuale nel massimo circuito della tavola.

L'atleta di Postal ha battuto in finale, nella gara inaugurale della stagione, Ester Ledecka, grande favorita della vigilia e star indiscussa della specialità. Dopo aver chiuso la fase eliminatoria con il sesto tempo, Nadya Ochner ha eliminato, nell'ordine, Ladina Jenny, la russa Natalia Soboleva e la tedesca Ramona Hofmeister. Poi, nel "testa a testa" per il gradino più alto del podio, la sfida con la ceca Ledecka, la quale, fino a quel momento, aveva dominato tutte le avversarie.

L'altoatesina, però, non si è fatta intimorire, rifilando alla campionessa olimpica la bellezza di 22 centesimi.

Fino ad oggi la 25enne azzurra aveva conquistato tre podi in carriera, uno in gigante proprio a Carezza nel 2014, quando fu terza, e due nello slalom.