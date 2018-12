Imprese: TechnoAlpin apre una sede operativa a Trento

(ANSA) - TRENTO, 13 DIC - TechnoAlpin, azienda specializzata nella produzione di impianti di innevamento, presente da due anni in Trentino tramite la consociata EmiControls, specializzata in macchinari per l'abbattimento di polveri in cantiere e apparecchi antincendio, apre una sede operativa nel Bic di Trento, l'incubatore d'impresa di Trentino Sviluppo.

Dieci collaboratori si occuperanno di nuove sfide industriali nell'ambito della ricerca e sviluppo legata in particolare a software e schemi elettrici. Presso il Polo Tecnologico di Trento verranno sviluppati una serie di progetti innovativi in stretta collaborazione con l'Università di Trento, Fbk e il Polo Meccatronica.