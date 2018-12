"Sicurezza garantita mercatino Bolzano"

(ANSA) - BOLZANO, 12 DIC - "Al mercatino di Natale di Bolzano la sicurezza è stata garantita già un mese prima dell'inaugurazione. Con il prefetto, il questore e le forze dell'ordine abbiamo presi tutti i provvedimenti possibili". Lo afferma il sindaco Renzo Caramaschi, che questa sera in consiglio comunale proporrà un minuto di silenzio "in ricordo delle vittime dell'efferato eccidio di Strasburgo".

In centro storico per questa edizione del mercatino era già stato aumentato in numero dei new jersey. "E' comunque difficile contrastare atti criminali di fanatici religiosi, serve il lavoro di intelligence", aggiunge Caramaschi. Secondo il commerciante Dado Duzzi, fatti come quelli di Strasburgo "possono succedere anche a Bolzano, che è la capitale italiana del Natale, una mente deviata potrebbe perciò scegliere proprio il mercatino di Bolzano".