Nuovi atleti in Gruppo sciatori Fiamme Gialle Predazzo

(ANSA) - TRENTO, 12 DIC - Nove giovani atleti sono stati oggi incorporati nella Guardia di Finanza per rinforzare le fila del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle di Predazzo.

Si tratta di cinque atleti dello sci alpino - Matteo Canins, Giacomo Dalmasso, Matteo Franzoso, Celina Haller ed Elena Sandulli - due atleti del fondo - Simone Mocellini e Francesca Franchi - il biathleta Tommaso Giacomel e la saltatrice Lara Malsiner. Dopo le formalità di rito, i giovani neo-arruolati, tutti atleti che si sono già messi in evidenza in ambito nazionale ed internazionale (molti di loro provenienti dal vivaio della Sezione Giovanile 'Fiamme Gialle-Carlo Valentino') hanno ricevuto il saluto di benvenuto da parte di tutto il personale presente in sede e l'augurio di una carriera sportiva ricca di soddisfazioni.