Alto Adige batte i denti, -16 a Solda

(ANSA) - BOLZANO, 12 DIC - L'inverno ha fatto definitivamente il suo ingresso in Alto Adige. Numerose località di montagna, come Solda, Fleres, San Giacomo in Val di Vizze e Monguelfo, si sono svegliate questa mattina con -14 gradi. La città più fredda è invece Brunico dove la minima è scesa -9 gradi. Come spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, ad accentuare l'ondata di freddo ci pensano il cielo limpido di notte e la neve caduta nei giorni scorsi. Anche nei prossimi giorni nelle vallate più alte la temperatura non supererà neanche di giorno gli zero gradi, mentre in Val Isarco e val d'Adige sono attese temperature poco sopra lo zero termico.