Provincia Bolzano, ridurre biossido

(ANSA) - BOLZANO, 11 DIC - L'Alto Adige punta sulla riduzione del biossido di azoto (NO2) causato dal traffico, soprattutto dai veicoli con motore diesel. Il superamento dei limiti annuali si verifica normalmente nei comuni di Bolzano, Merano, Bressanone e Laives, e se la situazione non migliorasse nonostante le misure strutturali per contenere il traffico, dal 2019 potrebbero scattare dei divieti di circolazione per le autovetture diesel. Inizialmente fino alla categoria Euro 3 e successivamente, fino al 2023, per le classi Euro 4 ed Euro 5. Ricerche sul campo hanno evidenziato che le autovetture diesel emettono una quantità molto maggiore di ossidi di azoto rispetto alle autovetture a benzina, in particolare le auto di classe Euro 3 o superiore, compresa la Euro 6 di prima generazione. Per fare un esempio un'auto Euro 5 diesel ha emissioni 27 volte superiori rispetto ad un'auto Euro 5 alimentata a benzina.