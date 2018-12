Maltempo, Carezza riparte dallo sci

(ANSA) - BOLZANO, 09 DIC - Carezza, una delle zone più colpite dall'ondata di maltempo di fine ottobre, volta pagina e riparte dallo sci. Da questo fine settimana sono infatti in funzione gran parte degli impianti di risalita.

Pochi giorni dopo il disastro piste e seggiovie era già stati liberati dagli alberi caduti. Il problema più grosso ha invece rappresentato la carenza di corrente elettrica, a causa dei tralicci abbattuti, che non ha consentito di fare funzionare a pieno regime i cannoni spara-neve.

La pista Pra di Tori si presenta già adesso in perfette condizioni, visto che questa settimana ospita la Coppa del mondo di snowboard. Domani è atteso l'arrivo degli atleti, martedì e giovedì le prove e, infine, giovedì la gara, il gigante parallelo, sia maschile che femminile.