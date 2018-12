La Shiffrin vince il SuperG a St.Moritz

(ANSA) - SAINT-MORITZ (SVIZZERA), 8 DIC - Ancora uno strepitoso successo - il quarto stagionale e il 47/o in carriera, a soli 23 anni - per la statunitense Mikaela Shiffrin che, in 1'11"30, si è imposta nel SuperG di Coppa del mondo, a Saint-Moritz. Secondo posto (1'11"58) per la svizzera Lara Gut-Behrami, fresca sposa del capitano dell'Udinese, e terzo in 1'11"72 per Tina Weirather del Liechtenstein. Fuori per cadute senza danni Federica Brignone e Nadia Fanchini, la migliore azzurra è stata Elena Curtoni, 12/a in 1'13"18. Poi, più indietro Marta Bassino (1'13"27), Francesca Marsaglia (1'13"39) e Nicol Delago (1'13"67). Si è gareggiato con il sole, a oltre 2 mila metri di quota, su grandi spazi aperti e un tracciato pieno di grandi curve, forti dossi e salti. Domani è in programma uno slalom parallelo.