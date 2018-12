Sicurezza sugli sci,le regole in un decalogo dei carabinieri

(ANSA) - TRENTO, 7 DIC - Pubblicato dai carabinieri della Comando provinciale di Trento un opuscolo in italiano e inglese contenente le regole comportamentali da seguire sulle piste da sci, "per favorire il loro miglior utilizzo, evitare pericoli alle persone e prevenire danni" e che devono essere rispettate anche per non incorrere in conseguenze di natura civile e penale.

In sintesi il decalogo comportamentale, intitolato "Non scivolare sulla sicurezza", include il rispetto degli altri, la padronanza della velocità, la scelta della direzione, le traiettorie, lo spazio minimo per il sorpasso a bordo pista, l'attraversamento e l'incrocio, la sosta, la salita e la discesa lungo una pista; il rispetto della segnaletica, in caso d'incidente l'identificazione. "Se non vi sentite all'altezza - si legge nell'opuscolo - non avventuratevi da soli lungo i tracciati. Di notte frequenta soltanto gli impianti abilitati.

Se sei stanco o hai ecceduto nel bere evita di sciare. Nello snowpark è obbligatorio l'uso del casco".