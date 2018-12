Sci: Cdm, Fis conferma le gare Gran Risa

(ANSA) - BOLZANO, 07 DIC - La Federazione internazionale sci (Fis) ha dato l'ok definitivo per le due gare di Coppa del mondo sulla pista Gran Risa, in Alta Val Badia, in Alto Adige. Dopo un ultimo controllo delle condizioni della pista, i tecnici Fis, in base alla situazione attuale ed alle previsioni meteo dei prossimi giorni, entrambe le gare in programma sono state ufficialmente confermate.

Domenica 16 dicembre, si disputerà quindi l'ormai tradizionale slalom gigante: alle 10:00 inizierà la prima manche, mentre i trenta atleti classificati per la seconda manche si sfideranno lungo il tracciato della Gran Risa a partire dalle ore 13. Lunedì 17 dicembre, alle 18.15, sarà, invece, la volta dello slalom gigante parallelo in notturna.