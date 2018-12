Auto Euro 6,in Trentino tassa automobilistica ridotta al 24%

(ANSA) - TRENTO, 7 DIC - La giunta provinciale di Trento, su proposta del presidente Maurizio Fugatti, ha deciso di ridurre la tassa automobilistica al 24% per le auto della classe Euro 6 a partire dal 2019. Resta invece invariata, la riduzione al 20% per le auto Euro 5, introdotto nel 2012. L'obiettivo è incentivare l'uso di automobili sempre meno inquinanti.

La precedente incentivazione risale al 2012, quando l'allora giunta provinciale decise di sostenere l'acquisto di automobili a ridotto impatto ambientale, con la riduzione del 20% della tariffe sulla tassa automobilistica per gli autoveicoli appartenenti alla classe di inquinamento euro 5 o superiori a partire dal 2013.