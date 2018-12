Ricerca: accordo fra Fondazioni Kessler e Bordoni

(ANSA) - TRENTO, 6 DIC - Firmata una convenzione quadro fra la Fondazione Bruno Kessler di Trento e la Fondazione Ugo Bordoni di Roma con l'obiettivo di "favorire lo scambio di conoscenze scientifiche e per individuare, elaborare ed attivare progetti e attività di servizio nel campo delle reti di telecomunicazioni 5G, della sicurezza informatica, delle tecnologie blockchain e dell'intelligenza artificiale".

Le due Fondazioni, inoltre, si impegnano a ottenere finanziamenti congiunti in ambito locale, nazionale ed europeo.

"La partnership fra le due Fondazioni permetterà di mettere a fattor comune, anche con un significativo investimento in giovani dottorandi e ricercatori, competenze distintive e complementari che abiliteranno lo sviluppo di progettualità di eccellenza in settori chiave come il 5G, l'IoT e l'Intelligenza Artificiale", ha detto il presidente della Fondazione Bruno Kessler, Francesco Profumo.