Giornalisti in board tv Video33-Sdf

(ANSA) - BOLZANO, 6 DIC - Un giornalista farà parte del board della società Rosengarten, proprietaria delle tv altoatesine Video33 e Sdf. Il modello tedesco di partecipazione sbarca così in Italia. L'accordo è stato siglato a Bolzano dall'amministratore unico Albino Leonardi e dal sindacato regionale dei giornalisti e prevede anche che il personale partecipi agli utili per consentire il recupero di quanto stabilito dai precedenti accordi sul contenimento del costo del lavoro.

Leonardi ha sottolineato che "l'accordo mette nero su bianco quanto da me applicato dal mio arrivo un anno fa, ovvero il clima di fiducia costruttivo tra proprietà e personale". Non sono in vista cambi di proprietà, ha ribadito. "Il nostro territorio - ha aggiunto - ha bisogno di menti e approcci diversi". Il vicedirettore della Fnsi Tommaso Daquanno ha parlato di "un'imprenditoria illuminata". "L'accordo istituzionalizza il dialogo", hanno ribadito il segretario regionale del sindacato Rocco Cerone e il suo vice Peter Malfertheiner.