Violenza donne: Trentino, 638 nel 2017

(ANSA) - TRENTO, 5 DIC - È stata presentata in Trentino la pubblicazione annuale sulla violenza di genere, con i dati dell'Osservatorio provinciale.

Per il 2017, la rilevazione ha registrato 638 episodi riconducibili a violenze di genere: per la fascia di età tra i 16 e i 64 anni si tratta di una media di quasi cinquanta al mese, 1,6 al giorno. Nell'83% dei casi la vittima conosce l'autore; nel 61% dei casi si tratta di partner o ex partner.

Queste percentuali si ritrovano anche per le donne accolte nei servizi antiviolenza, dove si registra anche la rilevazione di 524 minori vittime di violenza assistita. Lo studio conferma che il fenomeno riguarda soprattutto la rete di relazioni più vicina alle vittime, quella famigliare, che ne rende più difficile l'emersione. "Il tema della violenza alle donne - ha detto l'assessora alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana - è trasversale e deve essere affrontato nella quotidianità, dobbiamo vigilare in ogni contesto e sui singoli episodi". (ANSA).