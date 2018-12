Imprese trentine, fatturato +3,8% nel terzo trimestre 2018

(ANSA) - TRENTO, 5 DIC - Nel terzo trimestre 2018, il fatturato complessivo delle imprese trentine è aumentato del 3,8% rispetto allo stesso periodo del 2017. Lo dicono i dati dati sulla congiuntura economica in provincia di Trento, elaborati dall'Ufficio studi e ricerche della Camera di Commercio di Trento.

Tale variazione denota un leggero rallentamento dei ritmi di crescita che hanno caratterizzando la prima metà dell'anno. La domanda interna mantiene un trend positivo. In particolare, si riscontra una sostanziale uniformità di andamento tra il fatturato realizzato in provincia, che cresce del 4,7%, e quello realizzato sul resto del territorio nazionale, che aumenta del 4,2%. La dinamica delle esportazioni rallenta decisamente (+0,1%) e crea qualche preoccupazione sulle prospettive di tenuta dell'attuale fase di crescita, sottolinea la Camera di commercio.

I settori che evidenziano le variazioni del fatturato più sostenute sono i servizi alle imprese (+8,2%) ma soprattutto l'estrattivo (11,3%).