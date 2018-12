Vigili fuoco: Fugatti alla festa a Engusio

(ANSA) - TRENTO, 2 DIC - "Oggi per voi è un giorno importante, che cade in un momento particolare ovvero all'indomani dell'emergenza maltempo che ha investito il nostro territorio, un mese fa". Così il governatore del Trentino, Maurizio Fugatti, intervenuto a Engusio, in Val Concei, per la festa dei vigili del fuoco volontari del Trentino, nella giornata della patrona, Santa Barbara.

"Siete stati in prima linea a proteggere le vostre comunità e - ha aggiunto - come dice la vostra preghiera, siete generosi e sentite fortemente il senso del dovere. In quell'occasione è emerso il vostro spirito civico, che noi come istituzioni dobbiamo sempre ricordare. Non dobbiamo dare per scontata la vostra presenza, perché altrimenti passa un messaggio distorto.

Siete sempre pronti, anche a rischiare la vita, e per questo motivo l'intera comunità vi è grata per quello che fate ogni giorno". (ANSA).