"Il rifiuto" venerdì al Cristallo

(ANSA) - BOLZANO, 27 NOV - Dopo il debutto avvenuto lo scorso giugno, teatroBlu ripropone lo spettacolo "Il rifiuto", il risultato finale di un laboratorio che ha visto impegnati in prima fila cittadini e rifugiati che hanno voluto scommettere su di loro per trovare una nuova via di integrazione, quella artistica.

Partendo da un classico di Shakespeare, Romeo e Giulietta, Nicola Benussi, il curatore del progetto nonché regista dello spettacolo ha voluto concretizzare sul palco il tema del rifiuto, così attuale e così familiare ai protagonisti di questo spettacolo. L'appuntamento è per venerdì 30 novembre alle ore 21 al Teatro Cristallo di Bolzano. La serata rientra nell'ambito della rassegna "In Scena" del Teatro Cristallo e del Teatro Stabile di Bolzano e fa parte anche del percorso "Madre Terra" che il Teatro Cristallo realizza in collaborazione con la Caritas di Bolzano-Bressanone e il Centro per la pace di Bolzano.