Accusato di rapine, arresto a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 27 NOV - La squadra mobile di Bolzano ha arrestato su ordine del gip un cittadino tunisino di 35 anni, accusato di una serie di rapine nel capoluogo. Secondo gli accertamenti della questura, si tratterebbe infatti dell'autore di una aggressione ai danni di una donna in un parcheggio del centro storico e poi di una rapina ai danni di un 60enne nello stesso luogo. La squadra mobile gli attribuisce anche due furti in negozi del quartiere Don Bosco avvenuti ad agosto. Lo scorso ottobre il tunisino si era opposto in modo violento a dei controlli da parte della polizia municipale, minacciando gli agenti con una siringa usata.