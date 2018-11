Natale: aperto Mercatino di Trento

(ANSA) - TRENTO, 24 NOV - Piazza Fiera e piazza Battisti, a Trento, ospitano fino al 6 gennaio il 25/o Mercatino di Natale.

Oltre 90 casette in legno con il meglio dell'artigianato locale e dell'enogastronomia tipica sono stati allestiti. Una nuova illuminazione riscalda l'atmosfera di entrambe le piazze del Mercatino, per renderle più magiche e suggestive, e grazie alla nuova segnaletica sarà più facile spostarsi in città. In serata il mercatino di Trento è stato inaugurato.

Lungo il percorso numerosi sono gli angoli dedicati alla ristorazione, con i tipici dolci trentini come strudel, torta sbrisolona e zelten, o il classico vin brulè. Un ricco programma di eventi e numerose attività educative e divertenti da vivere nei musei della città aspettano i visitatori del mercatino.