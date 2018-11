Maltempo: nevicate fino a 900 metri

(ANSA) - BOLZANO, 24 NOV - Nella notte la neve in Alto Adige è scesa fino a 900 e 1.400 metri. Fino a 15 centimetri di neve fresca si misurano fra l'altro all'Alpe di Siusi o in Val d'Ultimo. Per percorrere in auto le strade di montagna, serve l'attrezzatura invernale. Il passo Pennes per motivi di sicurezza rimane chiuso nelle ore notturne. Chiusura invernale, invece, per i passi Stelvio, Rombo e Stalle.

Chiuso per i danni causati dal maltempo in ottobre sono il passo Lavazé e - per lavori nei giorni feriali - la strada sul passo Costalunga all'altezza del lago di Carezza, con deviazione attraverso la strada provinciale di Tires. Per una frana rimane chiusa la strada provinciale tra Carbonin e Misurina, in provincia di Belluno.