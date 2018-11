Musei e biblioteche amici dei bambini, progetto a Trento

(ANSA) - TRENTO, 21 NOV - Si chiama "Musei e Biblioteche Amici dei bambini e degli adolescenti" il progetto pilota nato dalla collaborazione tra Muse, Provincia autonoma di Trento e Unicef presentato oggi al Museo delle scienze di Trento nell'ambito delle attività della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'obiettivo è "offrire ai musei e alle biblioteche la possibilità di entrare a far parte, con le proprie competenze e specificità, di quel lavoro corale che vede già altre istituzioni impegnate nel dare concretezza alla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e quindi offrire pari opportunità di crescita e apprendimento ai bambini e agli adolescenti".

La sperimentazione avviata al Muse - è stato detto - vuole essere un modello da esportare in altre realtà museali e bibliotecarie locali e nazionali.