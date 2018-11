Giovedì apre il Mercatino di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 21 NOV - Il Mercatino di Natale di Bolzano viene inaugurato giovedì, all'imbrunire, con la tradizionale accensione del grande albero in piazza Walther. Sono 80 gli espositori nel 'salotto buono' di Bolzano, mentre cresce da 25 a 60 il numero delle casette nel parco della Stazione. Dopo lunghe discussioni il Comune ha detto no a una grande ruota panoramica, che invece sarà allestita a Trento.

Altri centri dell'avvento nel centro storico di Bolzano saranno il Mercatino solidale in piazza della Mostra, la Corte delle Stelle nel cortile di palazzo Mercantile, gestita dalla cooperativa sociale Clab, mentre le contadine altoatesine saranno le padrone di casa dalla Corte delle Campane nel cortile del cinema Capitol. Gli organizzatori hanno ribadito durante la conferenza stampa di presentazione la convinzione di puntare anche in futuro sull'autenticità del Mercatino di Natale attraverso i prodotti artigianali e gastronomici locali. Il Christkindlmarkt, questo il suo nome tedesco, chiude il 6 gennaio.