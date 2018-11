Arcivescovo Trento, ringraziamo i carabinieri

(ANSA) - TRENTO, 21 NOV - L'arcivescovo di Trento, Lauro Tisi, ha celebrato questo pomeriggio nella chiesa dello Sposalizio a Trento la messa in onore della Virgo Fidelis, la patrona dell'Arma dei carabinieri.

Ringraziando i carabinieri per le belle operazioni, in particolare quella conclusa ieri mattina, mons. Tisi ha invitato a prendere l'abitudine a dire grazie ai carabinieri, alle forze dell'ordine e a tutti coloro che sono al servizio della comunità, "poiché se può essere scontato il loro intervento e la loro presenza tutelante, è invece 'umano' dire grazie a chi fa bene al prossimo che non è una mera virtù ma è la vera umanizzazione della nostra società".