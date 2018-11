Interpoma chiude con 20.000 visitatori

(ANSA) - BOLZANO, 20 NOV - Interpoma ha portato a Bolzano dal 15 al 17 novembre 20.000 visitatori professionali, fra cui anche 98 rappresentanti della stampa specializzata e giornalisti. I visitatori sono arrivati da ben 70 paesi diversi - dall'Armenia fino alla Repubblica Centrafricana. Circa il 25% dei visitatori sono arrivati dall'estero e sono stati accolti da 489 espositori da 24 paesi: i padiglioni di Fiera Bolzano hanno registrato per l'occasione il "tutto esaurito".

"Particolarmente forte è stato l'interesse per temi trattati nei congressi: dalla crescita dei produttori orientali, all'India come possibile mercato del futuro, dai metodi di coltivazione biologici agli ultimi sviluppi di quelli integrati, fino ai pronostici sulle specie di mele del futuro", ha osservato Thomas Mur, direttore di Fiera Bolzano, "l'alta soddisfazione degli espositori, l'alta affluenza internazionale e l'interesse dell'economia e della politica dimostrano che con Interpoma siamo certi di avere nel nostro calendario un evento unico al mondo".