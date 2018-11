Maltempo: Fraccaro, presto finanziamenti e semplificazione

(ANSA) - TRENTO, 19 NOV - Dei danni da maltempo si è parlato oggi in un incontro a Trento, al Consorzio dei comuni, tra i sindaci trentini, il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, e gli assessori provinciali all'Agricoltura, Giulia Zanotelli, e allo Sviluppo Economico Achille Spinelli.

Il ministro Fraccaro ha ricordato come il Governo abbia già stanziato circa 50 milioni (28 per il Trentino) e ha assicurato che altri fondi arriveranno quando i danni effettivi saranno quantificati. "Serve affrontare in fretta sia il tema dei finanziamenti che quello della semplificazione amministrativa.

Con l'ordinanza appena emanata dal Capo del Dipartimento dalla Protezione civile nazionale Borrelli, sono stati previsti un contributo sino a 5.000 euro alle famiglie colpite e sino a 20.000 euro per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive". Fraccaro ha poi assicurato piena disponibilità a coordinare presso il Mise gli interventi a salvaguardia della filiera del legno.