Consiglio regionale, prima seduta il 21

(ANSA) - BOLZANO, 19 NOV - Mercoledì 21 novembre si riunirà per la prima volta nella sedicesima legislatura il Consiglio regionale di Trentino Alto Adige, nella sede di Trento.

I settanta consiglieri eletti a Bolzano e Trento, saranno chiamati a eleggere il Presidente del dell'assemblea legislativa e gli altri membri dell'Ufficio di Presidenza e a determinare la composizione delle commissioni legislative. La scaletta dell'Ordine del giorno, firmato dal Presidente della Regione in carica, Arno Kompatscher, è quella prevista dal Regolamento interno per la prima seduta del Consiglio regionale. Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana, mentre per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. La seduta avrà inizio alle ore 10.