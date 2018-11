Sci: Hirscher vince slalom Levi, male l'Italia

(ANSA) - LEVI (FINLANDIA), 18 NOV - Il campione austriaco Marcel Hirscher - detentore delle ultime sette coppe del mondo - ha vinto a Levi in 1.51.04 lo slalom speciale di apertura della stagione di cdm 2018/19. E' il suo 59/o successo in coppa.

Secondo il norvegese Henrik Kristoffersen in 1.51.04 e terzo lo svedese e campione olimpico Andre Myhrer in 1.52.45 Male l'Italia con solo due atleti nella classifica finale: il trentino Stefano Gross 17/o in 1.53.39 e l'altoatesino Simon Maurberger 22/o in 1.54.54.

La coppa del mondo si trasferisce ora in Nord America: le ragazze vanno a Killington, negli Usa, dove sabato e domenica prossimi ci saranno un gigante ed uno slalom speciale. Gli uomini passano invece a Lake Louise, in Canada, dove negli stessi giorni ci saranno una discesa ed un superG.