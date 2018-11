Incendio distrugge maso in val Sarentino

(ANSA) - BOLZANO, 18 NOV - Un incendio ha distrutto la scorsa notte un piccolo maso in val Sarentino. Con ogni probabilità il rogo è partito dalla stufa. Sono rimasti illesi il proprietario e alcuni amici, che volevano passare la notte nel maso che di solito è disabitato. Il Krichsteigerhof si trova nella frazione Windlahn, una zona isolata sui pendii del Corno del Renon. Molto complesso, anche per la mancanza d'acqua, l'intervento dei pompieri. Sul posto sono intervenuti il corpo permanente di Bolzano, come anche quelli volontari della zona.