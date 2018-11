Mussner, polemiche Abd prive di senso

(ANSA) - BOLZANO, 16 NOV - "Le polemiche sulla vendita delle quote dell'aeroporto di Bolzano sono prive di senso, la decisione rispetta l'esito del referendum". Lo afferma l'assessore Florian Mussner. "Sembra che tutti cadano dalle nuvole - prosegue - quando in realtà si tratta dei passi chiaramente annunciati già prima del referendum del giugno 2016, e resisi necessari dopo l'esito della consultazione".

L'assessore aggiunge che "le stesse persone che poco più di 2 anni fa continuavano a ripetere che non si sarebbero trovati imprenditori interessati ad investire sull'aeroporto di Bolzano, ora cercano di diffondere voci allarmistiche. Non è ancora sicuro se vi sarà l'ingresso o meno di un privato, l'unica cosa sicura è che le quote di Abd dovevano essere messe in vendita con tutti gli obblighi e i diritti ad esse collegate. Tra di essi, alla luce della sentenza del giugno 2015 del Consiglio di Stato, vi è anche il rispetto del Masterplan approvato da Enac nel 2012, e che prevede l'adeguamento della pista".