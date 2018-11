Fece per prima coming-out, funerali

(ANSA) - BOLZANO, 16 NOV - Si sono svolti nel cimitero di Bolzano con una cerimonia laica i funerali di Mariasilvia Spolato, l'ex docente universitaria che negli anni Settanta fece coming-out e perse tutto, finendo clochard. Un centinaio di persone hanno partecipato ai funerali della donna padovana, morta un mese fa, all'età di 83 anni in una casa di riposo di Bolzano. Una vita di alti e bassi quella di Mariasilvia Spolato: laureata con 110 e lode, è stata docente universitaria di matematica. Nel 1972 è stata la prima donna in Italia a fare coming out dichiarando di amare un'altra donna e a perdere poi tutto, la compagna, il lavoro e i legami familiari. E' finita per strada come senzatetto e per molti anni ha vagato per l'Europa e poi infine per le strade di Bolzano, sempre alla ricerca di libri e giornali da leggere. La notizia della morte è stata appresa dal fotografo Lorenzo Zambello e raccontata sulle pagine del quotidiano Alto Adige da Luca Fregona.