Rifiuti: illecito ambientale a Trento, 5 denunce

(ANSA) - TRENTO, 15 NOV - Il Nucleo operativo ambientale del Corpo polizia locale di Trento-Monte Bondone ha segnalato cinque persone per illecito ambientale, a seguito delle ripetute segnalazioni dei cittadini e dei titolari delle attività imprenditoriali della zona. I cinque sono ritenuti responsabili di continui abbandoni di rifiuti in via Ora del Garda, a Spini di Gardolo.

Gli indagati sono i legali rappresentanti pro tempore di tre società costituenti un consorzio di cooperative con sede in Piemonte e i due soci delle stesse società, i quali avevano in uso i veicoli, con cui avveniva la raccolta, il trasporto e l'abbandono dei rifiuti. Tre dei veicoli utilizzati per trasportare i rifiuti sono stati sottoposti a fermo amministrativo. Segnalata anche un'altra persona, che aveva in uso il terzo veicolo sequestrato. L'indagine, coordinata dalla Procura di Trento, ha consentito anche di quantificare il materiale abbandonato, circa 4.980 chili.