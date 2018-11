Giornalisti, manifestazione a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 13 NOV - Un folto gruppo di giornalisti ha partecipato a Bolzano alla manifestazione con lo slogan "Giù le mani dall'informazione", organizzata in numerose città d'Italia dopo le affermazioni di Di Maio e Di Battista dopo l'assoluzione della sindaca di Roma Raggi. "Come in tutte le professioni anche i giornalisti possono sbagliare, ma ci sono strumenti precisi per intervenire e di certo non si tratta degli insulti", ha detto il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Trentino Alto Adige Mauro Keller. "Respingiamo categoricamente il linguaggio usato nei nostri confronti". Secondo il segretario regionale del sindacato dei giornalisti Rocco Cerone, "le parole del presidente Mattarella sono la migliore risposta. L'Italia non ha bisogno di meno informazione ma di più informazione. Ogni cittadino deve poter scegliere all'edicola il giornale che preferisce e con il telecomando il telegiornale che vuole vedere". Presenti alla manifestazione anche Anpi e sindacati.