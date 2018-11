Benko ora sbarca nell'editoria

(ANSA) - BOLZANO, 12 NOV - Dopo l'edilizia e i centri commerciali René Benko ora sbarca anche nell'editoria. Il magnate tirolese, che a Bolzano realizza il Walther Park, entra infatti nel gruppo Waz che edita i due quotidiani austriaci Krone e Kurier. Il gruppo Signa acquisisce il 49% del gruppo editoriale tedesco Funke che detiene quote della Waz Ausland Holding, informa Funke in una nota. Il prezzo dell'operazione non è stato rivelato. Si tratta del primo approccio di Benko nel settore dei media.

Per l'austriaco, "la digitalizzazione dissolve i confini tra i tradizionali modelli imprenditoriali. Commercio, informazione e intrattenimento, ma anche casa e lavoro, non possono più essere separati gli uni dagli altri. Investiamo perciò in modo strategico in modelli imprenditoriali che possano coprire in modo completo le future esigenza, sia digitali che analogiche.

La trasformazione di marchi forti avrà un ruolo fondamentale", conclude Benko.