Il vento del Garda accende i lampioni del lungolago

(ANSA) - TRENTO, 10 NOV - Da domani l'illuminazione del lungolago di Torbole sul Garda si fa 'green' grazie all'installazione, in località Conca d'oro, di una turbina eolica intelligente, brevettata dalla startup WindCity, che alimenterà i lampioni.

La turbina, alta 7 metri, è stata progettata, assemblata e montata da Windcity in collaborazione con la multiutility Alto Garda Servizi, il Comune di Nago Torbole e il Servizio Bacini Montani della Provincia di Trento. La speciale turbina è capace di adattarsi al variare delle condizioni meteo convertendo quindi in corrente elettrica anche le folate di vento irregolari. Se in un primo momento l'energia prodotta verrà utilizzata per alimentare i lampioni sul lungolago, il progetto pilota proseguirà con l'immissione della corrente direttamente in rete, grazie ad un accordo di open innovation tra WindCity e importanti player internazionali di settore.

La startup WindCity, insediata in Progetto Manifattura a Rovereto, è recente vincitrice del Forum Investimenti di Ecomondo 2018.