Boccia, non è sfida tra paesi Ue

(ANSA) - BOLZANO, 9 NOV - "Sfide interne, come la Brexit o l'ascesa di movimenti populisti, e sfide esterne all'ordine economico globale minacciano l'Europa come la conosciamo oggi": prende le mosse da questa considerazione il documento con cui Confindustria e Bdi, l'associazione degli industriali tedeschi, stabiliscono le loro priorità a conclusione dell'ottavo Business Forum italo-tedesco a Bolzano. "Le sfide non sono tra Paesi d'Europa, ma tra Europa e mondo esterno", ha ribadito Boccia "Vorremmo recuperare quello spirito che in Europa avevamo nel dopoguerra e tornare a quell'idea di comunità. La volontà di una maggiore integrazione c'è e c'è anche la consapevolezza che il sistema industriale europeo è molto più integrato di quanto si percepisca", afferma Boccia.