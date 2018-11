Un morto in scontro in galleria a Laives

(ANSA) - BOLZANO, 8 NOV - E' di un morto e un ferito il bilancio di un tragico incidente avvenuto questa mattina in galleria a Laives. Un camion si è scontrato frontalmente con una piccola autovettura. Per una persona che viaggiava sull'utilitaria non c'era nulla da fare, un'altra persona è stata ricoverata all'ospedale di Bolzano con ferite medie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la Croce bianca e i vigili del fuoco. La galleria è rimasta a lungo chiusa al traffico per consentire gli impegnativi lavori di recupero, visto che il camion ha perso gran parte del carico nello scontro.

Il morto è Enzo Cocco, 62 anni, residente a Laives. L'autista del camion è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Bolzano.