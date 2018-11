Rogo distrugge fienile in val Badia

(ANSA) - BOLZANO, 8 NOV - Un incendio ha distrutto un fienile a La Valle, in val Badia. Il rogo è scoppiato poco dopo l'una di notte, sul posto sono intervenuti i corpi volontari dei vigili del fuoco della zona. Gli animali del maso sono stati tratti in salvo, le fiamme hanno però distrutto alcuni macchinari agricoli, come un trattore, e tutto il fieno stoccato nella struttura.